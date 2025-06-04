В Южной Корее избрали нового президента

Новым президентом Южной Кореи стал кандидат от оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, сообщает Zakon.kz.

По данным Yonhup, он набрал 49,42% голосов. Его соперник – консервативный кандидат Ким Мун Су – набрал 41,15% голосов.

После объявления итогов голосования Ли Чжэ Мён покинул свой дом в Инчхоне и направился в Ёыйдо к парламенту, где собрались его сторонники и была подготовлена сцена на открытом воздухе. Там политик выступил с обращением к гражданам.

"Я добьюсь мира и стабильного сосуществования на Корейском полуострове. Мы будем надежно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности", – цитирует его РИА Новости.

Однако он добавил, что лучшая стратегия – это "побеждать без войны", а настоящая безопасность заключается в создании такой ситуации, при которой сама необходимость воевать исчезает.

"Исходя из этой уверенности, мы будем вести диалог, налаживать коммуникацию и искать путь к взаимному сосуществованию и совместному процветанию через сотрудничество между Югом и Севером. Я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, минимизировать так называемый "корейский риск" и не допустить, чтобы проблемы безопасности еще сильнее ухудшили жизнь наших граждан", – пообещал новый президент.

Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначили на 3 июня 2025 года после того, как Конституционный суд страны утвердил импичмент экс-президента 4 апреля. Юн Сок Ёлю предъявлено обвинение в злоупотреблении властью.

