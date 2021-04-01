Нигматулин провел встречу с послом ФРГ Тило Клиннером

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин обсудил перспективы казахстанско-германского сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Казахстане Тило Клиннером, сообщает zakon.kz.

Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между двумя странами, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что уровень двустороннего стратегического партнерства достигнут благодаря Первому Президенту-Елбасы Нурсултану Назарбаеву. По словам Председателя Мажилиса, перспективные направления взаимодействия на ближайшие годы определены в ходе визитов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию.

В свою очередь Тило Клиннер отметил, что Первый Президент Казахстана всегда стремился к углублению казахстанско-германских отношений, а визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Германию придал двустороннему сотрудничеству дополнительный импульс.

По словам дипломата, Казахстан – одна из немногих стран, с которыми у Германии в 2020 году торгово-экономическое взаимодействие имеет более высокие результаты, чем даже в 2019 году.

Собеседники подчеркнули важность развития и межпарламентского диалога.

Нурлан Нигматулин рассказал об особенностях работы депутатов Мажилиса VII созыва, отметив при этом новые возможности, связанные с закреплением на законодательном уровне института парламентской оппозиции, широкую представленность женщин, а также создание при Мажилисе Межпартийного совета, в который вошли все партии, зарегистрированные в Казахстане.

Спикер Мажилиса и Посол Германии выразили уверенность, что активизация межпарламентских контактов будет способствовать дальнейшему укреплению казахстанско-германских отношений.