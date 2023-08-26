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В Шымкенте проходит продуктовая ярмарка Таджикистана

продукты Фото: пресс-служба акимата города Шымкента
В 2023 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Таджикистаном. В этой связи в стране проходят Дни культуры Республики Таджикистан, сообщает Zakon.kz.

О том, насколько высок уровень мероприятий, говорит факт приезда в Казахстан президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.

Дни культуры Республики Таджикистан начались с масштабного мероприятия в Шымкентском выставочном центре "Көрме". На выставке аким города Мурат Айтенов в сопровождении министра сельского хозяйства Республики Таджикистан Хакимзады Курбана ознакомился с продукцией предпринимателей, культурой и традициями таджикского народа.

ярмарка

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента


"Поздравляя всех с 30-летием установления дипломатических связей между двумя странами, выражаю особую благодарность за гостеприимство казахского народа. Казахстан имеет большое значение среди торгово-экономических партнеров нашей страны. Между нашими странами налажена торговля, экспортируется большое количество сельхозпродукции. В эти три дня жители и гости города смогут познакомиться с культурой, национальной кухней, творчеством таджикской страны. У нас много общего. Пусть укрепляется дружба двух стран", – сказал Хакимзада Курбан.
продукты

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Таджикские предприниматели представили сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары на ярмарке, организованной на стадионе имени Кажымукана. На ярмарку привезено 189 тонн гранатов, груш и яблок, 46 тонн сухофруктов, 85 тонн бахчевых продуктов, а это дыни, арбузы итыквы, 248 тонн овощей, 8 тонн меда и 13 тонн промышленных товаров. Также доступны газированные, негазированные и энергетические напитки, соки, консервированные фрукты и овощи, а также выпечка.

продукты

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Жители и гости Шымкента собрались на Центральном стадионе, чтобы познакомиться с национальной кухней Таджикистана, насладиться концертной программой артистов таджикского народа.

ярмарка

Фото: пресс-служба акимата города Шымкента

Отметим, давность с Таджикистаном, нашим важным торгово-экономическим партнером в Средней Азии, с каждым годом увеличивается. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 20% - до 1,4 миллиарда долларов.

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