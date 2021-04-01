Легковушка влетела в КАМАЗ в Алматы. Есть погибший

1 апреля 2021, 14:58
Фото: zakon.kz

В Наурызбайском районе Алматы 1 апреля произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Авария произошла на Абайских дачах по ул. Карьерная.

Груженый КАМАЗ ехал в южном направлении. Как рассказал водитель, двигавшийся во встречном направлении ВАЗ 2114 неожиданно выехал на встречную полосу. Легковушка врезалась в колесо грузовика и вырвала его. От удара груз вылетел из КАМАЗа и перелетел вперед через крышу.

В результате аварии на месте погиб водитель ВАЗа. Его пассажира госпитализировали. Оба 2000 г.р.

На месте ДТП все обстоятельства выясняли сотрудники полиции.


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