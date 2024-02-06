В Алматы в результате ДТП легковушка влетела в стену магазина

В Алматы рано утром 6 февраля в микрорайоне Достык на пересечении улиц Яссауи и Трудовая столкнулись Mitsubishi Lancer и Daewoo Nexia. Второй автомобиль от удара слетел с дороги и врезался в стену строительного магазина, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, Daewoo Nexia двигался по улице Трудовая в западном направлении, в севером направлении по улице Яссауи двигался Mitsubishi Lancer. По неустановленной причине водитель Nexia выехал на перекресток, не уступил дорогу Mitsubishi, водитель которого не успел отреагировать, и произошло столкновение.

В результате этой аварии оба автомобиля вылетели с дороги. Mitsubishi врезался в опору линии электропередач, а Nexia вслед за ним, перелетев арык, врезалась и проломила стену здания.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Водитель и пассажир Mitsubishi были госпитализированы с места аварии, водитель второго авто не пострадал. Сейчас на месте находятся сотрудники дорожной полиции, которые выяснят все обстоятельства случившегося.



По счастливой случайности на тротуаре у магазина, куда въехала Nexia, не было людей.

Фото: Zakon.kz