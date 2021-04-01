Токаев пригрозил Цою отставкой

Во время совещания по ситуации с коронавирусом в стране Президент Казахстана пригрозил министру здравоохранения Алексею Цою отставкой, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил недовольство ходом вакцинации.

Затяжка в вакцинации – это не абстрактная проблема… Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства, - сказал он.

И далее обратился к министру здравоохранения.

Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в Правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты…...В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но Правительства в целом, - отметил Президент.