Умер сын экс-главы Нацбанка РК

В возрасте 24 лет умер сын экс-главы Национального банка РК Григория Марченко Ярослав, сообщает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Корреспонденту BaigeNews.kz удалось дозвониться до Григория Александровича, который подтвердил произошедшее.

Нам итак очень плохо, оставьте в покое нашу семью, - сказал он.

Григорий Марченко дважды был председателем Национального банка РК, а также первым заместителем премьер-министра РК, помощником Президента РК. В октябре 2020 года назначен советником главы Евразийского банка развития (ЕАБР).

Редакция zakon.kz выражает глубокие соболезнования Григорию Марченко.