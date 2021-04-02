"Утром проснулись и город закрыт". Сагинтаев сказал, закроют ли Алматы

2 апреля 2021, 12:47
Фото: Пресс-служба

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, закроют ли мегаполис блокпостами, передает zakon.kz.

Все зависит от того, насколько справляемся с эпидситуацией. Сегодня система здравоохранения справляется, поэтому не ставим вопрос о закрытии города. Не будет так, что утром проснулись и город закрыт. Заверяю, что пока планов нет по закрытию города (блокпостами). - сказал Сагинтаев.

Также он уточнил, в каких случаях все-таки закроют мегаполис.

Когда система здравоохранения будет не справляться, заражаемость будет выходить за критическую черту неуправляемую, будем принимать решение. Пока система справляется, не видим необходимость закрывать город. - заключил Сагинтаев.

Альберт Ахметов


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?