Досаев озвучил Токаеву предложения по реформированию жилищной политики

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за І квартал текущего года. Председатель Национального банка также представил оценки основных рисков для восстановления мировой экономики.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о платежном балансе страны за 2020 год, состоянии валовых международных резервов, а также о подходах к хеджированию портфеля золота.

Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений Президента, касающихся реализации механизма досрочного использования пенсионных накоплений гражданами Казахстана и создания Национальной платежной системы, а также озвучил предложения по реформированию жилищной политики.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.