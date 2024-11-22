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Законодательство РК

Токаев подписал поправки по вопросам реформирования жилищной политики

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 ноября подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки граждан, кандасов по улучшению жилищных условий.

Первый блок поправок направлен на реализацию поручения главы государства по созданию на основе "Отбасы банка" полноценного института развития и поддержки, который будет централизованно осуществлять постановку, учет и распределение жилья.

"Отбасы банк" также будет продолжать субсидировать часть арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде, предоставлять льготные ипотечные жилищные займы.

"Отбасы банк" будет распределять жилье с учетом даты постановки на учет нуждающихся и уровня доходов, что позволит обеспечивать жильем в первую очередь лиц, состоящих в очереди длительное время.

Второй блок поправок предусматривает введение дополнительных гарантий для нуждающихся в жилище.

Третьим блоком поправок дополнены и уточнены положения, регламентирующие механизм владения и пользования жилищем в рамках мер государственной поддержки.

Четвертый блок поправок направлен на совершенствование отдельных положений земельного законодательства, законодательства в сферах строительства, гарантирования депозитов физических лиц.

30 октября депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с поправками Сената по вопросам реформирования жилищной политики. 

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