Лже-сотрудник Антикоррупционной службы брал крупные взятки

Завершено расследование в отношении мошенника, который представляясь сотрудником Антикоррупционной службы обманным путем получал денежные средства за якобы решение различных вопросов, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении мошенника, который представляясь сотрудником Антикоррупционной службы обманным путем получал денежными средствами от 15 до 30 тыс. долларов США и от 30 до 60 млн тенге, за якобы решение различных вопрос. Всего по делу 6 эпизодов совершения преступлений, — сообщил Бигайдаров.

В пример он привел, что под предлогом решения вопроса с комиссией Министерства образования, чтобы не лишили лицензии на занятие образовательной деятельности Университета подозреваемый получил денежные средства в сумме 30 тыс. долларов США и 60 млн тенге.

15 тыс. долларов США он получил за положительное решение вопроса в пользу частной компании, 25 тыс. долларов США за трудоустройство в акимат города Нур-Султан. Последний предан специализированному следственному суду столицы, — уточнил следователь.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан