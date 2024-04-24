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В России замминистра обороны подозревают в получении крупной взятки

В России замминистра обороны подозревают в получении крупной взятки, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 07:44 Фото: скриншот
В Следственном комитете РФ сообщили, что задержан заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сообщает Zakon.kz.

Максимальное наказание по указанной статье составляет до 15 лет лишения свободы. Считается, что задержание Иванова может быть связано с коррупцией при реализации строительных контрактов.

СК проводит необходимые следственные действия.

По информации РБК, президенту России Владимиру Путину доложено о Тимуре Иванове.

"Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", – сообщил представитель президента Дмитрий Песков журналистам.

Отмечается, что следствие будет добиваться ареста замглавы оборонного ведомства.

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