В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Актюбинской области местами ожидается гололед. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. В Атырау ночью ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидаются туман, ветер южный, юго-восточный 15-20 м/с. В Кокшетау: ночью ожидается ветер южный, юго-восточный порывы 15 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.