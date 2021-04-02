Установлен размер фитр-садака во время Рамадана

В этом году фитр-садака установлена ​​в размере 420 тенге, сообщает zakon.kz.

На прошедшем сегодня расширенном заседании духовенства под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы был установлен размер фитр-садака - 420 тенге. Эта сумма рассчитана исходя из средней цены 2 кг муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК.

Заведующий отделом проповеди ДУМК Батыржан Мансуров подчеркнул, что по возможности необходимо читать короткие суры во время таравих-намаза и если погодные условия позволят - совершать намаз на территории мечетей, сформировать группы для чтения Корана на время оразы и призывать джамаат активно участвовать в благотворительных акциях. По его словам, в священный месяц будет представлен ряд онлайн-проектов.

Кроме того, в течение месяца будет проводиться прямая трансляция проповеди "Рамадан – великий месяц", а также ежедневные онлайн-беседы с известными людьми в соцсетях на тему "Рамазан – султан двенадцати месяцев", еженедельный марафон "Благословенный Рамадан". Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале "Халык арна".

Также читайте - Рамадан в этом году начнется 13 апреля и закончится 12 мая