Чемпиона Казахстана по самбо и джи-джитсу арестовали за рэкет на рынках в Атырау

В Атырау вынесли приговор спортсменам-рэкетирам, занимавшимся вымогательством на городских рынках, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

Приговор был вынесен в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области.

Как было установлено в ходе судебного процесса, глава ОПГ – подсудимый А. У., хорошо владеющий различными видами единоборств, в 2012 году создал в Атырау организованную преступную группу из трех человек, которая последующие 8 лет собирала "дань" с торговцев из Южно-Казахстанской области на рынках "Дина" и "Коктем", в случае отказа угрожая уничтожением товара, избиением или убийством.

Вина подсудимых полностью подтверждена совокупностью доказательств, рассмотренных в ходе судебного разбирательства. При вынесении приговора принималось во внимание то, что преступными действиями подсудимых потерпевшим причинен вред в крупном размере, преступление совершено в составе организованной группы, и что они не раскаялись в содеянном, – отметили в суде.

33-летний глава ОПГ А. У. приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, двое его "подчиненных" – к 7 годам лишения свободы каждый. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Как сообщает издание, глава ОПГ А. У является чемпионом Казахстана по жекпе-жек, карате, боевому самбо, джи-джитсу и панкратиону. Представлял Казахстан в международных соревнованиях по ММА. Последний бой провел на турнире в Китае против американца весной 2015 года и одержал победу техническим нокаутом. К тому времени он уже вовсю "ураганил" на городских рынках.