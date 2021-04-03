Актюбинские полицейские подали в суд на чиновников из-за плохих дорог

Полицейские подали в суд на актюбинских чиновников. Причиной стали разбитые дороги. После зимы улицы буквально "растаяли", сообщает zakon.kz со ссылкой на .

Кругом ямы и канавы. Водители жалуются, авто приходится ремонтировать постоянно. Стражи порядка пытались призвать власти сделать в городе хотя бы ямочный ремонт. Но в акимате на все просьбы и предписания не реагируют.

Весной актюбинские дороги больше напоминают полосу препятствий. Причем такая картина и в центре и на окраинах города. Чтобы не разбить авто, водителям приходится ездить на минимальной скорости. Но и это не спасает. "Ходовку" приходится ремонтировать чуть ли не каждый сезон, жалуются водители.

Только за две недели марта к ним поступило пять заявлений от водителей из-за повреждений авто. Полицейские обследовали улицы и дали коммунальщикам 10 дней, чтобы привести дороги в порядок. Сроки вышли, но чиновники ничего так и не сделали.

В связи с тем, что в установленное время наше предписание не было исполнено, нами привлечены к ответственности должностные лица ГУ "отдел ЖКХ". начальник отдела ДП Актюбинской области Еркин Утеген

В настоящее время материал направлен в административный суд для рассмотрения. В городском отделе ЖКХ говорят: они бы и рады выполнить предписание полиции, но вот делать ямочный ремонт пока некому. Да и погода не позволяет.

Выполнить предписание не представляется возможным, так как погодные условия не позволяют, слякоть. главный специалист отдела ЖКХ г. Актобе Навои Амирбек

Тендер на ямочный ремонт чиновники обещают разыграть к маю. Тогда и определятся подрядчики. Сейчас ухабы на городских улицах временно закрывают брусчаткой и холодным асфальтом.