Пожар в алматинском кафе попал на видео

3 апреля в 17:17 в Ауэзовском районе Алматы загорелась столовая "Shafran", сообщает zakon.kz.

Причиной пожара стала неисправная вытяжка. С нее огонь перешел на обшивку четырехэтажного здания.

Пожар был локализован за 12 мин с момента прибытия пожарной бригады. В 17:44 ликвидирован. На тушение огнеборцам потребовалось 20 минут.

Принятыми мерами удалось не допустить распространение огня в помещение для посетителей и на фасад здания. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС города Алматы

Распространяемая информация о том, что источником возгорания послужили газовые баллоны – недостоверна.

ДЧС города Алматы рекомендует своевременно проводить чистку вентиляционных вытяжек от жировых отложений и содержать в исправном состоянии кухонное оборудование.