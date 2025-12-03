#Казахстан в сравнении
Происшествия

Крупный пожар в Астане охватил автомобили и гостиницу

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 21:03 Фото: pixabay
В Астане тушат пожар в одном из зданий в районе Сарыарка на улице Бекетай. Известно, что в гараже на первом этаже двухэтажного здания горели два автомобиля. Огонь успел перекинуться на крышу расположенной рядом четырехэтажной гостиницы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар охватил площадь в 150 кв. м.

На месте был развернут оперативный штаб, организовано два участка тушения. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.

Пожарные проводили вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.

О пострадавших не сообщается.

Ранее выяснились подробности аварии на электрической подстанции в пригороде Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
