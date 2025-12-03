Крупный пожар в Астане охватил автомобили и гостиницу
Фото: pixabay
В Астане тушат пожар в одном из зданий в районе Сарыарка на улице Бекетай. Известно, что в гараже на первом этаже двухэтажного здания горели два автомобиля. Огонь успел перекинуться на крышу расположенной рядом четырехэтажной гостиницы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар охватил площадь в 150 кв. м.
На месте был развернут оперативный штаб, организовано два участка тушения. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды.
Пожарные проводили вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня.
О пострадавших не сообщается.
