Крупный пожар в Астане охватил автомобили и гостиницу

В Астане тушат пожар в одном из зданий в районе Сарыарка на улице Бекетай. Известно, что в гараже на первом этаже двухэтажного здания горели два автомобиля. Огонь успел перекинуться на крышу расположенной рядом четырехэтажной гостиницы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, пожар охватил площадь в 150 кв. м.

На месте был развернут оперативный штаб, организовано два участка тушения. Введены стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Пожарные проводили вскрытие кровли для доступа к очагам горения и предотвращения дальнейшего распространения огня. О пострадавших не сообщается. Ранее выяснились подробности аварии на электрической подстанции в пригороде Актау.

