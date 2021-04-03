Казахстанцы вернулись домой, оставив заболевшего COVID-19 сына в Египте

Казахстанская семья из четырех человек отдыхала в Египте. Перед вылетом обратно в Казахстан все четверо сдали тест ПЦР. У троих он оказались отрицательным, а у старшего сына – положительным, сообщает zakon.kz.

Как пишет YK.kz, туроператор сказал родителям, что они должны покинуть страну, а ребенок должен остаться и ждать результата повторного теста.

17-летний парень уже летал самостоятельно в другие страны, родители вынуждено оставили его, тем более что никаких симптомов коронавируса у мальчика не было.

Напомним, что Казахстан запретил пускать на борт самолетов своих граждан без справки о ПЦР. А с положительным ПЦР-тестом в страну нельзя.

А теперь и представительство казахстанской авиакомпании отказываются брать на борт своих чартеров несовершеннолетнего и предложили родителям забрать ребенка.

Но билетов до Египта на ближайшее время нет: все рейсы переполнены.

Затем выяснилось, что второй тест у мальчика тоже положительный, кроме того, появились симптомы заболевания, температура. Его никто не лечит, он сидит закрытый в номере отеля (за свой счет), только под дверь принесли и поставили коробку с водой.

Страховка у мальчика была, но ее действие истекает в день вылета, то есть, когда пришел результат ПЦР, страховка уже не работала.

У парня заканчивается срок безвизового пребывания, и никто не знает, как его продлить человеку, который никуда не выходит. Не предусмотрен выход из подобных ситуация.

Инициировав сдачу тестов перед посадкой в самолет, в Казахстане не продумали, что делать тем, кто заболеет в чужой стране. Если бы они прилетели на родину и здесь сдали бы ПЦР, их бы госпитализировали.

В подобную ситуацию может попасть каждый, кто отправляется на отдых из Казахстана. И нет ответа, как потом будет выбираться из-за рубежа человек, который заболел самым распространенным на планете вирусом, от чего никто не застрахован.