Фируза Шарипова выиграла 13-й бой в профи

Казахстанская боксерша Фируза Шарипова одолела россиянку Юлию Чернобородову, сообщает zakon.kz.

Поединок в первом полусреднем весе закончился победой Шариповой техническим нокаутом в четвертом раунде, передает Sports.kz.

Бой проходил в Казани.

Изначально ее соперницей должна была стать другая россиянка - Софья Очигава, с которой Фируза ранее потерпела единственное поражение в карьере. На кону должны были стоять титулы чемпионки мира по версии IBA и WBC Silver в легком весе, принадлежащие россиянке. А победительница стала бы обязательной претенденткой на встречу с абсолютной чемпионкой мира Кэти Тейлор. Но всего за два дня до боя Очигава по неизвестным причинам от проведения поединка отказалось.

Таким образом, Фируза Шарипова одержала тринадцатую победу в своей профессиональной карьере, а Юлия Чернобородова потерпела второе поражение на профи-ринге. Добавим, что для Шариповой это был второй бой с Чернобородовой: первый состоялся в марте 2017 года и завершился победой казахстанки единогласным решением судей. Что касается ее соперницы, то, кроме двух этих боев, она на ринг не выходила.