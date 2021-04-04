"Астана" подпишет испанского защитника за 700 тыс. евро

26-летний испанский защитник Энрике Лопес Фернандес, известный под прозвищем Кадете, подпишет контракт с "Астаной", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.ru.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Испанец переходит в столичный клуб из чемпионата Мексики. Последние 3 года Кадете провел именно там, защищая цвета "Атлетико Сан Луиса" и "Керетаро".

До этого уроженец Мадрида играл дома, за "Унион Адавре" из Сегунды С. "Кадете" Лопес действует на позиции левого защитника, но при необходимости может сыграть и в центре.