Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро

Французский форвард Килиан Мбаппе прервал переговоры с менеджерами футбольного клуба "Аль-Хилаль". Саудовский клуб предлагал 300 млн евро за форварда "ПСЖ" и обещал ему заработную плату в размере 700 млн евро за сезон, сообщает Zakon.kz.

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Таким образом, переговоры представителей "ПСЖ" и "Аль-Хилаля", которые стартовали на днях, завершились безрезультатно. Килиан Мбаппе не захотел переходить в состав одного из самых титулованных клубов Саудовской Аравии.

"Аль-Хилаль" предлагал французскому суперклубу 300 млн евро за трансфер 24-летнего форварда. Представители саудовской команды специально прибыли в Париж, чтобы обсудить контракт с Килианом Мбаппе.





Фото: Instagram/k.mbappe

Однако Мбаппе не пожелал беседовать на эту тему: менеджеры игрока отказались от переговоров. По мнению специалистов, французский форвард никогда не интересовался переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

Как предсказывают футбольные эксперты, главная и конечная цель Килиана Мбаппе – надеть майку "Реала", хотя этот клуб в последнее время не демонстрирует особой заинтересованности в таком трансфере. Скорее всего, самый титулованный клуб Европы ждет окончания следующего сезона, когда Мбаппе может попасть к ним бесплатно на правах свободного агента.

Ранее "Аль-Хилаль" предлагал контракт на 1,2 млрд евро Лионелю Месси, который предпочел перейти в американский "Интер Майами".