Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро

Килиан Мбаппе отказался от зарплаты в 700 млн евро Фото: Instagram/k.mbappe
Французский форвард Килиан Мбаппе прервал переговоры с менеджерами футбольного клуба "Аль-Хилаль". Саудовский клуб предлагал 300 млн евро за форварда "ПСЖ" и обещал ему заработную плату в размере 700 млн евро за сезон, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"!

Таким образом, переговоры представителей "ПСЖ" и "Аль-Хилаля", которые стартовали на днях, завершились безрезультатно. Килиан Мбаппе не захотел переходить в состав одного из самых титулованных клубов Саудовской Аравии.

"Аль-Хилаль" предлагал французскому суперклубу 300 млн евро за трансфер 24-летнего форварда. Представители саудовской команды специально прибыли в Париж, чтобы обсудить контракт с Килианом Мбаппе. 

Футбол Отказ Аль-Хиляль

Фото: Instagram/k.mbappe

Однако Мбаппе не пожелал беседовать на эту тему: менеджеры игрока отказались от переговоров. По мнению специалистов, французский форвард никогда не интересовался переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

Как предсказывают футбольные эксперты, главная и конечная цель Килиана Мбаппе – надеть майку "Реала", хотя этот клуб в последнее время не демонстрирует особой заинтересованности в таком трансфере. Скорее всего, самый титулованный клуб Европы ждет окончания следующего сезона, когда Мбаппе может попасть к ним бесплатно на правах свободного агента.

Ранее "Аль-Хилаль" предлагал контракт на 1,2 млрд евро Лионелю Месси, который предпочел перейти в американский "Интер Майами".

Читайте также

В Шымкенте 30 июля состоится спортивный фестиваль "Футбол жолы"

Зайнутдинов забил гол в стиле Месси и принес крупную победу ЦСКА

Два "гола-красавца" принесли успех "Реалу" над "Манчестер Юнайтед"

Куандык Шынасилов
ПСЖ Мбаппе Килиан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления