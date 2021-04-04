За день почти 10 тысяч алматинцев получили вакцину от COVID-19

За субботу, 3 апреля, в Алматы вакцинировали от коронавирусной инфекции почти 10 тысяч человек, сообщает zakon.kz.

Итоги вакцинации населения за 3 апреля - 9 975 человек, - сообщили в управлении общественного здоровья.

За 2 и 3 апреля в Алматы было провакцинировано 16 985 человек

4 апреля аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с организацией работы прививочных кабинетов в ГКБ №5 и поликлиниках №5, 15, 17, 29.

Аким мегаполиса пообщался с алматинцами, в числе первых пришедшими на вакцинацию. Б. Сагинтаев напомнил, что это единственная возможность противостоять коронавирусу. Горожане с пониманием относятся к вакцинации.

По его данным, точки вакцинации разворачиваются в 70 поликлиниках, 31 ТЦ, на крупных объектах культуры, образования, спорта.

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения КВИ в городе были рассмотрены организационные вопросы кампании по массовой вакцинации.

Всего будет открыто порядка 250 пунктов. Их работу обеспечат 2250 специалистов — врачи, средний персонал, регистраторы. Кроме того, будут задействованы 1200 волонтеров из числа врачей-резидентов. Дополнительно созданы мобильные передвижные пункты.