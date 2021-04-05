Учеников посадят во время ЕНТ за стекло

5 апреля 2021, 13:35
Фото: Инфоцентр ВКО

На брифинге в СЦК директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Адлет Тойбаев рассказал, что в этом году при сдаче ЕНТ у каждого выпускника будет свое место, огороженное оргстеклом, передает корреспондент zakon.kz.

Тойбаев заверил, что при проведении ЕНТ будут соблюдены все санэпидтребования - рассадка поступающих в аудиториях, с условием специальной дистанции, строгий масочный режим, у каждого выпускника будет свое место, огражденное оргстеклом.

Этот формат компьютерного ЕНТ мы апробировали в прошлом году, в частности, при проведении комплексного тестирования для поступающих в магистратуру этот формат уже использовался на базе 51 нашего пункта проведения ЕНТ, - сказал он.

Представитель МОН подтвердил готовность "к этой процедуре".

Думаю, что это будет намного эффективнее и удобнее для наших тестируемых, - заключил директор департамента.

Оксана Скибан. Нур-Султан


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