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Казахстанским абитуриентам не позволят забыть про ЕНТ

Казахстанским абитуриентам не позволят забыть про ЕНТ Фото: pxhere
Теперь абитуриенты, зарегистрированные на Единое Национальное тестирование (ЕНТ), будут получать SMS с напоминанием выбранной даты, времени и места проведения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 января 2024 года заявил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

По его словам, каждый абитуриент получит SMS-уведомление на номер телефона, который был указан при регистрации на официальном сайте app.testcenter.kz.

Более того, такие сообщения отправляются также родителям или законным представителям несовершеннолетних тестируемых.

"Бывают случаи, когда участники ЕНТ могут забыть или перепутать дату, время и место проведения тестирования, особенно если в процессе регистрации абитуриенты неоднократно вносили изменения. Стоит отметить, что при подаче заявления для участия в тестировании абитуриенты имеют возможность сами выбирать удобные для них параметры проведения тестов. Для того, чтобы ни один абитуриент не упустил важный экзамен, Национальный центр тестирования за день до даты проведения ЕНТ отправляет SMS-напоминание на указанный номер каждого тестируемого".Руслан Емелбаев.

В заключении он добавил, что эта функция SMS-напоминаний направлена на обеспечение максимальной ясности и удобства для всех участников процесса тестирования.

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С 18 января по 10 февраля 2024 года в Казахстане пройдет январское ЕНТ. 5 января Министерство науки и высшего образования выступило с обращением к абитуриентам.

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