Бекшин объяснил, почему разрешил работу ТРЦ в Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин объяснил, почему он разрешил работать торговым центрам, передает zakon.kz.

ТРЦ и ТД посмотрели - они закрыты, а заболеваемость не уменьшилась. (...) Мера не сработала, зачем ее держать, если она неэффективна? Когда у нас люди идут в ТРЦ? В субботу или в воскресенье. В обычные дни люди идут для целенаправленной покупки. Руководители ТРЦ вводят мероприятия, они дисциплинированы. В данном случае открытие ТРЦ позволит снизить нагрузку на придомовые магазины. Вот это - основная наша профилактическая цель, - сказал Бекшин на онлайн-брифинге.

Он отметил, что карантин был смягчен не из-за давления пострадавших от пандемии бизнесменов. Такого давления не оказывалось да и санврачи отвечают за здравоохранение, а не за "экономическую составляющую". Дело в том, что в этом году в Алматы начали внедрять оценку методики внедренных мер, пояснил он.

Также он объяснил запрет на работу библиотек. Оказалось, им запретили работать из-за того, что они не оснащены системой вентиляции.

Управление культуры показало слайды, что очень много в библиотеках стало людей. Наши библиотеки не оснащены системами вентиляции. Мы решили приостановить их работу, - объяснил главный санитарный врач.

С 3 апреля в Алматы смягчили карантин, несмотря на то, что город бьет рекорды по суточному приросту зараженных коронавирусом.