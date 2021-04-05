Сотрудников ЦОНов ограничат в доступе к персональным данным казахстанцев

В Казахстане усилят защиту персональных данных граждан. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, передает корреспондент zakon.kz.

По информационной безопасности глава государства поручил усилить защиту персональных данных. Здесь мы внедряем несколько вещей. Первое - цифровое согласие. Когда человек сегодня приходит в ЦОН и предъявляет ИИН, оператор ЦОНа может зайти во все базы данных. Сейчас же будем применять принцип, по которому оператор ЦОНа не будет иметь доступ к базам данных до того момента, пока человек не продиктует код. А код будет выслан человеку SMS-сообщением, - сообщил Багдат Мусин на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что такой принцип будет применяться повсеместно. Сейчас его тестируют в трех ЦОНах.

26 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил усилить защиту персональных данных граждан и принять соответствующие поправки в законодательство.

Тамила Языкова, Нур-Султан