Частные ЦОНы получат ограниченный доступ к персональным данным казахстанцев

Предприниматели получат частичный доступ к персональным данным казахстанцев в рамках передачи госуслуг ЦОНов в частный сектор, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил руководитель службы нормотворчества Госкорпорации "Правительство для граждан" Нурлан Баймурзаев, в Казахстане сложился круг предпринимателей вокруг ЦОНов, так называемые "помогайки". Это теневой бизнес. Принятые законодательные меры позволяют регулировать эту сферу. Уже поступило свыше 160 заявок от предпринимателей на оказание услуг ЦОНов, что свидетельствует об интересе бизнеса к участию в проекте.

Примерно через месяц-два частные ЦОНы планируют начать оказывать услуги. При этом бизнесмены получат доступ к таким персональным данным как ИИН, ФИО и номера телефонов казахстанцев.

"Надо понимать, что персональные данные бывают разные. Бывают открытые персональные данные и закрытые персональные данные. Данные о состоянии здоровья, финансовом положении, усыновлении или удочерении не могут быть раскрыты. Граждане для того, чтобы купить билеты, например, заплатить в банке предоставляют ИИН, ФИО. Это открытые персональные данные. В этом нет большой угрозы. При этом любой предприниматель, который работает с персональными данными, обязан обеспечить защиту и сохранность", – сказал Нурлан Баймурзаев 6 ноября 2024 года на пресс-конференции.

Руководитель Управления государственного контроля в сфере защиты персональных данных Комитета по информационной безопасности МЦРИАП Адлетхан Кабдеш отметил, что идея о передаче персональных данных в частные руки принадлежит центральному аппарату ведомства.

"Риски и утечки персональных данных существуют. Будь это госорганы, представители бюджетных или частных организаций. На 100% невозможно предотвратить утечку, потому что, как минимум, существует человеческий фактор", – поделился своим мнением Адлетхан Кабдеш.

В случае утечки персональных данных предприниматель будет нести установленную действующим законодательством административную и уголовную ответственность.

"В структуре Госкорпорации имеется служба информационной безопасности плюс Комитет государственных услуг будет постоянно мониторить услуги, которые оказывает предприниматель. Все действия в системе оставляют цифровой след. И предприниматель не заинтересован в нарушении законодательства, у него будет ограниченный доступ к данным. Он будет знать данные удостоверения личности и контакты клиента. К остальным персональным данным доступ будет закрыт", – сообщил заместитель председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Надир Курумбаев.

26 октября 2024 года стало известно, что госкорпорация "Правительство для граждан" ищет партнеров для сотрудничества среди бизнеса. Один из форматов участия – создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг, а также доверительное управление ЦОНами.

1 ноября замдиректора Высшей школы права Maqsut Narikbayev University, директор Digital Rights Center Qazaqstan в МФЦА Дана Утеген заявила, что передача услуг ЦОНов в частные руки опасна с точки зрения повышения рисков утечки персональных данных казахстанцев.

Как устроен государственный сервис контроля доступа к персональным данным, можно прочитать здесь.

