Алексея Навального перевели в медсанчасть колонии

Отбывающего срок по делу "Ив Роше" в колонии во Владимирской области Алексея Навального перевели в медико-санитарную часть, передает zakon.kz.

Как сообщили "Известиям" во владимирском управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), это связано с тем, что у осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура.

В связи с этим у него взяты все необходимые анализы, включая тест на коронавирусную инфекцию. Осужденный переведен в медико-санитарную часть, где находится под наблюдением медицинских работников. В учреждении проводятся плановые санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция всех помещений, кварцевание и проветривание, - говорится в ответе ФСИН на запрос издания.

По данным РБК, ранее в соцсетях Алексея Навального появилось сообщение о том, что у оппозиционера температура поднялась до 38,1 и сильный кашель. Он также сообщил, что из 15 человек в его отряде трое были госпитализированы с туберкулезом. Также он пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание. По его словам, заключенные вынуждены питаться "кашей типа клей и перемерзшей картошкой".

Навальный сообщал, что у него возникли проблемы со здоровьем. 25 марта адвокат оппозиционера Ольга Михайлова сообщила, что нога у Навального стала "практически недееспособной". Он требовал вызвать к нему врача и передать лекарства. В свою очередь во ФСИН указали, что состояние здоровья Навального удовлетворительное, а всю необходимую медицинскую помощь он получает. Оппозиционер настаивал, что это не так, и в знак протеста объявил голодовку.