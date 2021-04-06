Тимати их попросил: Ургант объяснил съемки голых девушек на балконе в Дубаи

Российский телеведущий Иван Ургант во время своей передачи провел собственное шуточное "расследование", что за девушки и с какой целью они вышли на балкон в отеле Дубаи в обнаженном виде, передает zakon.kz.

У телеведущего две версии: уничтожение коронавируса и съемки шоу "Холостяк".

Почему решили, что они модели? Может это были научные сотрудники какой-то тайной лаборатории. Моделей задержали правоохранительные органы. Нельзя. Дубайская полиция не следит за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли убивать коронавирус. А какая еще причина? 40 голых девушек на балконе? Я думаю, что Тимати нужно было переодеться для следующего эпизода "Холостяка" в номере и попросил выйти, — пошутил Ургант.

Ссылаясь на соцсети далее Ургант озвучил, что девушек мог снимать россиянин.

Не похоже. С инициалами, его зовут Алексей К. Кто такой Алексей К.? Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки, не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны - 40. РИА Новости сообщили, что среди них нет ни одной россиянки, - сказал телеведущий.

Чтобы удостовериться самому, он попросил показать фото поближе. Ознакомившись с видом девушек сзади, Ургант подтвердил, что россиянок там нет.

Это сразу видно, что страны-участницы НАТО, - продолжил ведущий.

В Дубаи полиция задержала около 40 моделей, которые снимались обнаженными на балконе отеля. Сообщалось, что девушек могут посадить на шесть месяцев или оштрафовать. Предварительно сообщалось, что среди задержанных около десятка - россиянки. Телеграмм-каналы писали, что среди задержанных есть дочь российского миллиардера. Однако позже РИА Новости со ссылкой на Генконсульство РФ сообщили, что гражданок России среди задержанных нет.

Поступили официальные данные полиции: всего за съемку в обнаженном виде на балконе задержаны 12 девушек, а не 40, как предполагалось ранее, при этом гражданок России среди них нет, - сообщили журналистам.