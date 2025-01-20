Сын Тины Канделаки весело подколол маму на съемках "Умнее всех"

Тина Канделаки приступила к съемкам нового сезона шоу "Умнее всех", которое вскоре выйдет на телеканале "Пятница!" К телеведущей на съемки проекта заглянул сын Лео и пошутил над родительницей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сам Леонтий, он посещал кастинг в новый сериал и решил зайти к маме, чтобы посмотреть, что происходит на съемках "Умнее всех". Тина предложила сыну занять на время ее место, и дети с радостью отреагировали на это.

В этот момент перед монитором побежала бегущая строка с рекламой медицинского препарата, в котором есть витамин D. Сначала читал с суфлера Леонтий, а звездная мама подхватила и закончила за него.

Лео в шутку пожурил маму под общих смех зала.

"Много мозгов читать текст, конечно, не нужно", – сказал он.

Молодой человек как начинающий ведущий знает, что приколы на съемках помогают разрядить атмосферу в зале и настроить всех на позитив. Тем более, если в студии собрались самые умные ребята со всей страны.

О Лео Канделаки в СНГ узнали в прошлом году, когда он стал участником "Новой Фабрики звезд". Парень стал одним из самых опытных участников, поскольку рано начал серьезно заниматься музыкой. Но звездная фамилия не давала Лео расслабиться. В какой-то момент Канделаки надоело слушать упреки о том что он "блатной", и он ушел из проекта.

Ранее Тина Канделаки высказалась о том, что Джуд Лоу сыграет в фильме Путина.

