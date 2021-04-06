Какие дороги отремонтируют до конца года в Казахстане

В 2021 году дорожно-строительными работами охватят 4,7 тыс. км республиканских дорог, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент zakon.kz.

Ведется строительство и реконструкция 3,6 тыс. км. По итогам года планируется сдать в эксплуатацию - 2,2 тыс. км, открыть движение на 1,2 тыс. км. Капитальным и средним ремонтом охвачено 1,1 тыс. км дорог, - сообщил глава МИИР на заседании правительства.

По словам министра, на сегодняшний день реализуется 15 автодорожных проектов. По итогам года планируется полностью завершить реконструкцию участка Талдыкорган-Усть-Каменогорск протяженностью 768 км. Это международный транзитный коридор, связывающий среднеазиатские республики с Восточной Сибирью Российской Федерации, а также южные регионы Казахстана с восточным.

Также будет продолжено строительство четырехполосных скоростных автомагистралей, связывающих город Нур-Султан с регионами по лучевому принципу.

Завершены участки в направлении Кокшетау, Павлодар и до Караганды. В настоящее время строительные работы ведутся на участке от Караганды до Капшагая. К концу года сдадим в эксплуатацию участок до Балхаша и на следующий год до Капшагая. Этим завершим реконструкцию коридора Центр-Юг, - добавил Бейбут Атамкулов.

Особо глава ведомства отметил маршрут Актобе-Атырау-Астрахань.

До начала реконструкции из-за неудовлетворительного состояния дороги, транспортное сообщение между городом Актобе и городами Атырау, Актау вынужденно осуществлялось через Уральск с перепробегом 500 км. В настоящее время строительные работы ведутся на всем протяжении автодороги. В текущем году завершим участок Кандагаш-Макат и обеспечим открытие движения на всем протяжении коридора с последующей сдачей в эксплуатацию в следующем году, - пояснил он.

Кроме того, в 2021 году планируется завершение основных работ на автодороге Мерке - Бурылбайтал, имеющей высокое социальное значение и влияющей на транзит со странами Средней Азии.

В октябре завершится строительство транспортной развязки на железнодорожном переезде станции Шамалган, что повысит безопасность на пересечении с железной дорогой.

Также поэтапно до 2022 года планируется завершить реконструкцию других транзитных и социально значимых автодорог - это Ушарал-Достык, Калбатау-Майкапшагай, Костанай-Денисовка, Петропавловск-гр. РФ на Курган.

Тамила Языкова, Нур-Султан