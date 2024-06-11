Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В каких регионах Казахстана отремонтируют дороги в этом году

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 22:11 Фото: zakon.kz
В Министерстве транспорта 11 июня на брифинге назвали регионы, где планируется отремонтировать наибольшее количество дорог в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что в текущем году в утвержденном бюджете предусмотрены средства на охват ремонтными работами 9,5 тыс. км дорог общего пользования. Из них 4,2 тыс. км — дороги местного значения. Это областные и районные дороги. 

"В этом году планируется дополнительно охватить ремонтными работами еще 2,5 тыс. км. Средний ремонт будет проведен на тех участках, где после строительства не производилось крупных капитальных реконструкций. То есть, которые никогда не были отремонтированы. Например, дорога из Жезказгана до Петропавловска. Некоторые ею не пользуются из-за отсутствия условий. Теперь эта дорога будет наконец-то отремонтирована", — сказал спикер. 

По его словам, большинство проектов будут завершены в этом году, но некоторые перейдут на следующий. Сроки будут зависеть от протяженности дорог, погодных условий, наличия в регионе дорожно-строительных материалов, техники и необходимого оборудования. 

Дороги, ремонт , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 22:11

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

В свою очередь министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что наибольшее количество дорог местного значения отремонтируют в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. 

"В частности, в Костанайской области планируется отремонтировать 823 км дорог, на востоке страны – 383 км, в Актюбинской области – 381 км, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – 358 км и 283 км соответственно", – дополнил спикер. 
Ремонт, дороги , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 22:11

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ранее министр транспорта Марат Карабаев озвучил цену 1 кв. км дороги в Казахстане. 

Читайте также

Зарядка, трассы, авто
Свыше 200 зарядных станций для электромобилей установят в Казахстане
Министерство, здание, Астана
Создание института за 184 млн тенге прокомментировали в Минтранспорта
Туннель, перевал Шакпак баба, Казахстан
Когда в Казахстане достроят первый автотоннель и самый большой мост
Екатерина Елисеева
Министерство транспорта РК 2024 год Ремонт Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Осторожно, воры: в МВД обратились к казахстанцам
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Модные тренды лета 2024: базовая капсула гардероба для домохозяйки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: