В каких регионах Казахстана отремонтируют дороги в этом году

В Министерстве транспорта 11 июня на брифинге назвали регионы, где планируется отремонтировать наибольшее количество дорог в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что в текущем году в утвержденном бюджете предусмотрены средства на охват ремонтными работами 9,5 тыс. км дорог общего пользования. Из них 4,2 тыс. км — дороги местного значения. Это областные и районные дороги.

"В этом году планируется дополнительно охватить ремонтными работами еще 2,5 тыс. км. Средний ремонт будет проведен на тех участках, где после строительства не производилось крупных капитальных реконструкций. То есть, которые никогда не были отремонтированы. Например, дорога из Жезказгана до Петропавловска. Некоторые ею не пользуются из-за отсутствия условий. Теперь эта дорога будет наконец-то отремонтирована", — сказал спикер.

По его словам, большинство проектов будут завершены в этом году, но некоторые перейдут на следующий. Сроки будут зависеть от протяженности дорог, погодных условий, наличия в регионе дорожно-строительных материалов, техники и необходимого оборудования.

Фото: Zakon.kz / Елисеева Екатерина

В свою очередь министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что наибольшее количество дорог местного значения отремонтируют в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

"В частности, в Костанайской области планируется отремонтировать 823 км дорог, на востоке страны – 383 км, в Актюбинской области – 381 км, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – 358 км и 283 км соответственно", – дополнил спикер.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ранее министр транспорта Марат Карабаев озвучил цену 1 кв. км дороги в Казахстане.