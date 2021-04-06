Недвижимость Гульнары Каримовой выставили на продажу

В Ташкенте и Ташкентской области выставили на продажу недвижимость Гульнары Каримовой, сообщает zakon.kz.

По информации Службы новостей Центральной Азии, один из этих объектов ‒ зона отдыха "Сиджак" в Ташкентской области. На территории зоны отдыха имеются гостиницы площадью в 730 кв. м, спортивное сооружение площадью 855 кв. м, общее здание в 335 кв. м, три бассейна почти в 250 кв. м, два фонтана, коттедж, амфитеатр, водяная вышка и другие сооружения. Общая земельная площадь комплекса составляет 5,38 га.

Также на публичные торги выставлены бизнес-центр "Пойтахт", гостиница "Ичан кала" и зона отдыха "Бельдерсай", ранее принадлежавшие Гульнаре Каримовой.