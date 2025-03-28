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Спорт

Семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу

Семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 21:06 Фото: freepik
В Казахстане выбрали 461 объект квазигосударственного сектора для приватизации. Среди них предлагается передать в конкурентную среду семь футбольных клубов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сформированный пул предприятий будет направлен в Высший совет по реформам, после чего включен в Комплексный план приватизации. Завершением этой работы будет мониторинг хода приватизации до конца 2028 года.

Субъекты распределены по следующим отраслям:

  • ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) – 200.
  • Промышленность и индустрия – 20.
  • АПК (Агропромышленный комплекс) – 147.
  • СМИ, транспорт и связь – 14.
  • Социальная сфера – 76.
  • Сфера финансовых рынков – 4.

Также в этот перечень вошли восемь организаций технического и профессионального образования акимата Западно-Казахстанской области, которые предлагается передать в доверительное управление без права выкупа, лечебно-реабилитационный комплекс "Сарыагаш" акимата Туркестанской области и ряд других организаций.

Вместе с тем, по информации Агентства по защите и развитию конкуренции РК, предлагается приватизировать семь футбольных клубов. Это решение соответствует позиции главы государства Касым-Жомарта Токаева, который на IV Национальном курултае подчеркнул важность их коммерциализации и самостоятельного финансирования без зависимости от областных бюджетов.

Ранее сообщалось, как новый закон о легионерах повлияет на спортсменов.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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