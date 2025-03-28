Семь казахстанских футбольных клубов выставят на продажу

В Казахстане выбрали 461 объект квазигосударственного сектора для приватизации. Среди них предлагается передать в конкурентную среду семь футбольных клубов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам председателя Агентства РК по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сформированный пул предприятий будет направлен в Высший совет по реформам, после чего включен в Комплексный план приватизации. Завершением этой работы будет мониторинг хода приватизации до конца 2028 года.

Субъекты распределены по следующим отраслям:

ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) – 200.

Промышленность и индустрия – 20.

АПК (Агропромышленный комплекс) – 147.

СМИ, транспорт и связь – 14.

Социальная сфера – 76.

Сфера финансовых рынков – 4.

Также в этот перечень вошли восемь организаций технического и профессионального образования акимата Западно-Казахстанской области, которые предлагается передать в доверительное управление без права выкупа, лечебно-реабилитационный комплекс "Сарыагаш" акимата Туркестанской области и ряд других организаций.

Вместе с тем, по информации Агентства по защите и развитию конкуренции РК, предлагается приватизировать семь футбольных клубов. Это решение соответствует позиции главы государства Касым-Жомарта Токаева, который на IV Национальном курултае подчеркнул важность их коммерциализации и самостоятельного финансирования без зависимости от областных бюджетов.

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