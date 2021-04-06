Иманбек рассказал, сколько заработал после выпуска хита, принесшего Грэмми

Первый в истории казахстанец, получивший "Грэмми", диджей и продюсер Иманбек Зейкенов рассказал о своем заработке, передает zakon.kz.

Мой концерт сейчас будет стоить от 10 тыс. евро. Я не могу назвать точную сумму, которую зарабатывал за концерт, но скажу, что заработал уже больше 10 млн рублей (около 55 млн тенге.-Авт), - признался Иманбек в интервью YouTube-каналу "По студиям".

Автор всемирного известного ремикса "Roses" пожаловался, что после победы на "Грэмми" вокруг него появились различные родственники, новые друзья, братья, которые раньше с ним не общались.

Мне кажется, этого не избежать никак, но это неприятно. (...) Малоизвестные ребята, с которыми я когда-либо пересекался, и тут вдруг мы "закорешились". "Двинь меня, мы же с тобой в одном садике были, мы же с тобой земляки". (...) Если подойдут в жизни, как я буду игнорить их. Конечно, пообщаюсь, да и если напишут, я им отвечу. Но я все равно стараюсь держать дистанцию с такими людьми, - сказал Иманбек.