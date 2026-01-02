Обладатель "Грэмми" Иманбек спас людей на трассе близ Аксу

Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, первый обладатель премии "Грэмми" в истории страны, оказал помощь пассажирам, оказавшимся в сложной ситуации на трассе, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовала одна из пассажирок. Ролик разлетелся в Сети. По ее словам, она 1 января заказала такси до города Аксу в Павлодарской области, однако во время поездки автомобиль внезапно сломался. Неожиданную помощь людям предложил Иманбек – он остановился и на своей машине развез пассажиров до пункта назначения.

Девушка отметила, что произошедшее стало для нее добрым символом первого дня нового года, подчеркнув, что такой поступок оставил теплое впечатление и настроение на праздники.

