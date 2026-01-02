#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Культура и шоу-бизнес

Обладатель "Грэмми" Иманбек спас людей на трассе близ Аксу

Иманбек Зейкенов, Аксу, трасса, спасение , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 22:28 Фото: instagram/imanbekmusic
Казахстанский диджей Иманбек Зейкенов, более известный как Imanbek, первый обладатель премии "Грэмми" в истории страны, оказал помощь пассажирам, оказавшимся в сложной ситуации на трассе, сообщает Zakon.kz.

Видео с места происшествия опубликовала одна из пассажирок. Ролик разлетелся в Сети. По ее словам, она 1 января заказала такси до города Аксу в Павлодарской области, однако во время поездки автомобиль внезапно сломался. Неожиданную помощь людям предложил Иманбек – он остановился и на своей машине развез пассажиров до пункта назначения.

Девушка отметила, что произошедшее стало для нее добрым символом первого дня нового года, подчеркнув, что такой поступок оставил теплое впечатление и настроение на праздники.

А ранее 51-летняя Яна Рудковская рассказала, в чем видит счастье женщины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
"Құтты болсын, Иманбек!": фанаты ликуют после награждения диджея орденом "Құрмет"
12:43, 09 декабря 2025
"Құтты болсын, Иманбек!": фанаты ликуют после награждения диджея орденом "Құрмет"
Иманбек получил орден "Құрмет"
14:31, 08 декабря 2025
Иманбек получил орден "Құрмет"
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на "Грэмми" во второй раз
11:33, 18 сентября 2025
Диджей Imanbek из Казахстана номинирован на "Грэмми" во второй раз
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: