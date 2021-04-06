Токаев принял министра иностранных дел Венгрии

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийарто, передает zakon.kz.

Акорда сообщает, что в ходе встречи Токаев подчеркнул высокую динамику казахско-венгерского стратегического партнерства.

Он передал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану благодарность за его активное участие в неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который прошел 31 марта этого года в онлайн-режиме.

Надеюсь, что проведенные переговоры придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию отношений между Казахстаном и Венгрией. Венгрия – первая страна в вашем регионе, где Казахстан открыл свое посольство почти 30 лет назад. У нас особенные отношения. Венгрия весьма популярна среди казахстанцев, у нас большая симпатия к вашей стране. Используя эту возможность, хочу выразить признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за его позитивный вклад в работу Совета сотрудничества тюркоязычных государств, - отметил Президент.

Петер Сийарто поблагодарил Президента за возможность встречи и передал слова приветствия от руководства своей страны. Он подтвердил готовность Будапешта к дальнейшему углублению взаимодействия с Казахстаном. Министр отметил важную роль Туркестана в качестве духовной столицы.

Вы, господин Президент, и Елбасы имеете очень большой авторитет в Венгрии. Мы чувствуем дружелюбный настрой Казахстана и народа страны, братство. Наше вступление в Совет сотрудничества тюркоязычных государств в качестве наблюдателя является одним из результатов стратегического партнерства между нашими странами. Казахстан для нас – важный стратегический партнер, - сказал Петер Сийарто.

Собеседники обсудили ряд вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе официального визита Виктора Орбана в Казахстан в апреле 2019 года.