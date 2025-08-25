#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Политика

Токаев принял министра иностранных дел Японии

Токаев, министр иностранных дел Японии, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 15:01 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 августа 2025 года, принял министра иностранных дел Японии. О чем они говорили и цель встречи, озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Известно, что президент Казахстана и министр Такеши Ивая обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Японии, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его визит в Астану придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.

Фото: akorda.kz

"Япония – наш надежный и близкий партнер в Азии. Мы придаем большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Токио. Прошу передать теплые пожелания премьер-министру Шигеру Ишибе. Мы с нетерпением ждем и готовимся к его официальному визиту в Казахстан. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения развиваются динамично".Касым-Жомарт Токаев

Далее Такеши Ивая поблагодарил президента Казахстана за теплый прием:

"Мы обязательно передадим ваши добрые пожелания премьер-министру. Казахстан и Япония – стратегические партнеры, заинтересованные в укреплении международного порядка. Считаю, что мой визит проложит путь к дальнейшему развитию двусторонних отношений".

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее глава государства принял специального посланника президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, который передал ему специальное послание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаеву передали специальное послание от президента Конго
Политика
11:43, Сегодня
Токаеву передали специальное послание от президента Конго
Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
Политика
21:41, 23 августа 2025
Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
Токаев завершил официальный визит в Кыргызстан
Политика
19:37, 22 августа 2025
Токаев завершил официальный визит в Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: