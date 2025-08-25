Токаев принял министра иностранных дел Японии

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 25 августа 2025 года, принял министра иностранных дел Японии. О чем они говорили и цель встречи, озвучили Zakon.kz в пресс-службе Акорды.

Известно, что президент Казахстана и министр Такеши Ивая обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японского расширенного стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие по линии международных структур.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Японии, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что его визит в Астану придаст новый импульс укреплению двусторонних связей.

Фото: akorda.kz

"Япония – наш надежный и близкий партнер в Азии. Мы придаем большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Токио. Прошу передать теплые пожелания премьер-министру Шигеру Ишибе. Мы с нетерпением ждем и готовимся к его официальному визиту в Казахстан. Можно с уверенностью сказать, что наши отношения развиваются динамично". Касым-Жомарт Токаев

Далее Такеши Ивая поблагодарил президента Казахстана за теплый прием:

"Мы обязательно передадим ваши добрые пожелания премьер-министру. Казахстан и Япония – стратегические партнеры, заинтересованные в укреплении международного порядка. Считаю, что мой визит проложит путь к дальнейшему развитию двусторонних отношений".

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее глава государства принял специального посланника президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, который передал ему специальное послание.