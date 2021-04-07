Воспитательница из Атырау таскала за волосы 4-летнюю девочку: начато досудебное расследование

В сети появилось видео, на котором воспитательница детского сада в Атырауской области потащила за волосы 4-летнюю девочку, сообщает zakon.kz со ссылкой на АкЖайык.

Инцидент произошел 5 марта в детском саду "Балдырган" в поселке Жана Каратон. На кадрах видно, как воспитательница детсада хлопает ладонью по голове ребенка, тащит за волосы так, что та падает, и собирает ей волосы в хвостик.

По данному факту в районном отделе образования создана комиссия для проведения служебной проверки.

О принятом решении будет сообщено дополнительно, - ответили в акимате Жылыойского района.

Тем временем районный отдел полиция начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом или другим работником воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним").