Таскала за волосы и била по голове: воспитательница издевалась над детьми в Павлодаре

В социальных сетях распространилась запись с камер видеонаблюдения в детском саду в Павлодаре. На кадрах воспитатель тащит малышей за волосы, толкает, швыряет и бьет по голове, сообщает Zakon.kz.

Ролик вызвал широкий резонанс в Казнете. По словам родителей, которые водят своих детей в данный садик, часть записей была удалена, поэтому непонятно, как часто воспитательница издевалась над малышами.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Павлодарской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", – ответили в ведомстве.

Кроме того, уточнили в полиции, действиям руководства детского сада будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Казахстане от различных травм гибнет свыше 1000 детей.