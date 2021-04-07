Участниц голой фотосессии в Дубае высылают из страны

Как сообщает медиаофис правительства эмирата Дубай, задержанные в Дубае за "голую фотосессию" будут депортированы из ОАЭ, передает zakon.kz со ссылкой на Рамблер.

Генеральная прокуратура страны обвиняет участниц фотосессии и ее организаторов в хранении порнографии с целью производства порнографических материалов.

Все они были заключены в тюрьму до завершения расследования, и прокуратура издала приказ о депортации всех обвиняемых и подсудимых из государства за их действия и поведение, противоречащие закону страны, — говорится в сообщении правительства.

При этом власти не рассказали, в какие сроки иностранцы будут выдворены из Арабских Эмиратов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция Дубая арестовала около 40 девушек, раздевшихся догола на балконе престижного отеля. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: