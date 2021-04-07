Как изменить в квитанции количество прописанных человек. Инструкция

Нередко в квитанции за коммунальные услуги, количество прописанных человек не соответствует действительности. В компании "Алматинские тепловые сети" рассказали, как внести изменения в квитанцию и не оплачивать за лишних людей, передает zakon.kz.
Для внесения изменений в выставляемые счет-квитанции по количеству прописанных/ проживающих собственнику жилого помещения необходимо предоставить подтверждающие документы, - пояснили в компании.
Как это сделать и что нужно предоставить?
Внести изменения по количеству прописанных/проживающих в жилом помещении собственник может через личный кабинет на портале Е-gov.
Пошаговая инструкция:
Изменения будут осуществлены с момента подачи заявления, так как все изменения приведшие к перерасчету оплаты производятся с момента подачи заявления.
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