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Алматинцам "прописали" новых жильцов в квитанциях

В квартиры алматинцам прописали новых жильцов, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 10:44 Фото: Facebook/Александр Великий
В Сети появилось видео, на котором алматинцы выстроились в огромные очереди у здания компании по услугам вывоза мусора. А все из-за того, что у многих в пришедших квитанциях были "прописаны" новые жильцы, сообщает Zakon.kz.

Необъяснимое появление новых жильцов, соответственно, привело к росту сумм оплаты за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Народ за разъяснениями отправился в "АҚ Тәртіп" и ЦОНы.

"Тартып и "Алсеко", ну повеселили вы народ на Наурыз. Кому по одному, кому по два, кому по три человека накинули. Многие даже в ЦОНы поехали. А там без изменений. Люди с 8 утра стоят", – поделился в Facebook алматинец Александр.

Алматинцам приписали новых жильцов, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 10:44

Фото: Facebook/Александр Великий

В Управлении экологии и окружающей среды Алматы прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в январе и марте 2024 года на основе информации Единого хранилища данных Алматы Almaty DXP провели актуализацию базы потребителей АО "АЛСЕКО". 

"Однако в связи с техническими неполадками у некоторых жителей Алматы в квитанциях за услуги "Вывоз ТБО" отразились некорректные сведения о количестве пользователей услуг. В настоящее время актуальные данные предоставлены в АО "АЛСЕКО", ведется корректировка счетов. Актуализированные данные будут выставлены в квитанциях следующего месяца, с перерасчетом оплаты для жителей", – пояснили в управлении.

По всем возникшим вопросам там просят обращаться к поставщику услуг ТОО "АҚ Тәртіп" по адресу: г. Алматы, мкрн Коктем-2, д. 2, либо направить обращение на электронную почту: info@tartyp.kz. Телефоны для связи с потребителями: 344-19-18 (многоканальный), +7 777 779 2926 (бизнес-аккаунт WhatsApp), +7 771 936 5276 (многоканальный).

27 февраля сообщалось о грядущих с марта изменения в квитанциях за комуслуги у алматинцев из-за повышения тарифов на электроэнергию. 

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