500 тысяч предпринимателей получат отсрочку на уплату всех налогов и платежей

Министр национальной экономики Асет Иргалиев представил дополнительный пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, передает zakon.kz.

По словам Иргалиева, для поддержки МСБ вводится отсрочка на уплату всех налогов и платежей с фонда оплаты труда для субъектов МСБ в пострадавших отраслях. Эта норма коснется 500 тысяч предпринимателей. Предполагаемая сумма отсрочки налогов и платежей составит 67 млрд тенге.

Также будут приостановлены меры принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, что позволит охватить 90 тысяч субъектов бизнеса с суммой задолженности 374 млрд тенге.

Меры отсрочки будут действовать с 1 апреля по 1 июля 2021 года.

Будет обеспечен перенос реализации пилотного проекта по оформлению сопроводительных накладных и электронных счетов-фактуры на товары с 1 июля на 1 октября 2021 года. Совместно с НПП "Атамекен" и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проработан вопрос продления периода субсидирования процентных ставок по кредитам МСБ в наиболее пострадавших секторах экономики, - сказал министр.

Поддержкой будут охвачено более 6 тысяч субъектов МСБ, сумма кредитного портфеля составит 425,5 млрд тенге.

Срок субсидирования предлагается определить с 1 апреля по 1 июля 2021 года. Оценочная стоимость субсидий составляет 8,8 млрд тенге. По всем вышеуказанным мерам поддержки разработаны необходимые законодательные поправки, - заключил глава МНЭ.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил проработать отсрочки по налогам и кредитам для МСБ.