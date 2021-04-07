В Алматы сошел оползень

В Медеуском районе Алматы сошел оползень, сообщает zakon.kz.

Медеуский район. Участок ул. Конил Толкыны. Оползень. Света нет. Асфальт хуже некуда. Примите меры. Два человека упало, - написал житель Алматы Виктор Ким на своей странице в Facebook.

В акимате Медеуского района сообщили, что 6 апреля организован выезд совместно с сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям района.

При визуальном осмотре установлено, что имеется обрыв дороги протяженностью более 30 метров. Для предотвращения чрезвычайных ситуации временно была натянута сигнальная лента. После предоставлении рекомендации по принятию мер, будут рассматриваться вопрос ремонта с укреплением дороги, - уточнили в районном акимате.