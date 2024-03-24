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Возле кафе в Алматы сошел оползень

оползень, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 15:12 Фото: "Казселезащита"
23 марта возле алматинского этно-кафе "Жайляу" сошла оплывина. Заведение рекомендовали закрыть. Рядом находится частная школа, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казселезащиты", инцидент произошел в результате "переувлажнения грунтов из-за выпавших обильных осадков, таяния снега, а также сброса талых и дождевых вод с верхнего участка частной школы на ранее отсыпанном участке склона".

Оплывина сошла с левой стороны от очага предыдущей, которая образовалась там 28 марта 2022 года.

"Ранее на этом месте был суходол, который был засыпан при проведении планировочных работ под строительство школы. Грунты относятся к лессовидным суглинкам. Поверхность склона укреплена георешетками, но существенного укрепления склона горы не оказалось".

Специалисты предупреждаю: склон горы относится к оползне-опасным, представляет реальную угрозу повторного схода оплывины. В случая схода оплывины в зоне риска окажется четырехэтажное здание кафе и пристройки.

оползень, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 15:12

Фото: "Казселезащита"

оползень, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 15:12

Фото: "Казселезащита"

оползень, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 15:12

Фото: "Казселезащита"

Администрации кафе рекомендовали закрыть заведение до стабилизации оползневой обстановки.

Ночью 8 февраля 2024 года в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Позже стало известно, что переувлажнение грунта и последующий сход оползня случились из-за прорыва трубы.

На месте трагедии спасатели нашли четверых человек, семью, которую грязевые массы буквально погребли заживо.

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