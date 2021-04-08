Огромную акулу поймал подросток

16-летний подросток Томас Томпсон из американского штата Флорида поймал двухметровую акулу, передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, приехавший во Флориду на весенние каникулы подросток поймал акулу-мако, которая была больше него самого.

По данным NBC Miami, Томпсон рыбачил с родственниками с лодки. После того, как акула клюнула, подростку понадобилось 2,5 часа, чтобы совладать с огромной рыбой.

Отмечается, что акула не уместилась в лодке, и на помощь к 16-летнему Томасу пришли два опытных рыболова. Они помогли подростку отвезти огромную рыбу на берег в другой лодке.

Длина акулы-мако составила 1,9 м, вес - более 200 кг.

Мы ее съедим, - ответил Томпсон, когда у него спросили о дальнейших планах.

Акула-мако может достигать до 3,8 м в длину и весить до полтонны. Она считается самой быстрой из всех ныне живущих на планете акул и способна развить скорость до 74 км/ч.