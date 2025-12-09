"Крупнейшая в мире": в Индии недалеко от берега поймали пятитонную акулу

В Индии рыбаки выловили девятиметровую китовую акулу весом пять тонн. Она считается крупнейшей рыбой в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Odisha TV, девятиметровая рыба вместе с остальным уловом попала в сети экипажа рыболовецкого судна, вышедшего в море у города Баласор 3 декабря.

<br>

Китовую акулу поймали примерно в 200 метрах от берега. Самостоятельно поднять такую добычу рыбаки не смогли – чтобы с помощью веревок вытянуть ее на берег, потребовались усилия около сотни человек.

Как отмечает Odisha TV, это первый случай в регионе, когда выловлена китовая акула таких размеров. Появление столь редкой рыбы привлекло внимание туристов и местных жителей, которые массово приезжали на пляж, чтобы увидеть улов и сделать фотографии.

Ранее мы сообщали о том, что туристический аттракцион на Мальдивах закончился нападением акулы.