Мир

"Крупнейшая в мире": в Индии недалеко от берега поймали пятитонную акулу

Морские обитатели, океан, вода, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 05:59 Фото: pexels
В Индии рыбаки выловили девятиметровую китовую акулу весом пять тонн. Она считается крупнейшей рыбой в мире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Odisha TV, девятиметровая рыба вместе с остальным уловом попала в сети экипажа рыболовецкого судна, вышедшего в море у города Баласор 3 декабря.

Китовую акулу поймали примерно в 200 метрах от берега. Самостоятельно поднять такую добычу рыбаки не смогли – чтобы с помощью веревок вытянуть ее на берег, потребовались усилия около сотни человек.

Как отмечает Odisha TV, это первый случай в регионе, когда выловлена китовая акула таких размеров. Появление столь редкой рыбы привлекло внимание туристов и местных жителей, которые массово приезжали на пляж, чтобы увидеть улов и сделать фотографии.

Ранее мы сообщали о том, что туристический аттракцион на Мальдивах закончился нападением акулы.

Аксинья Титова
