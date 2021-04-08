Назначен новый аким Кызылорды

В Кызылорде сменился аким, передает zakon.kz.

По согласованию с Администрацией Президента РК и городским маслихатом, распоряжением акима области от 8 апреля на должность акима Кызылорды назначен Ганибек Казантаев.

Ганибек Казантаев родился в 1960 году в Кызылординской области. Окончил Жамбылский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-строитель" и Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата по специальности "разработка нефтяных и газовых месторождений".

Трудовую деятельность начал в 1980 году мастером 9-й передвижной механизированной колонны Жалагашского района. В разные годы работал мастером, старшим производителем работ, начальником производственно-технического отдела строительных организаций, главным инженером 3-й межрайонной специализированной передвижной механизированной колонны в Кызылординской области. Президентом корпорации "Нефтегазстрой Кызылорда", генеральным директором товарищества с ограниченной ответственностью "СП "Транснефтьсервис". С 2013 по 2019 годы занимал должность акима Сырдарьинского района. С сентября 2019 года являлся руководителем Южного межрегионального управления Государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики РК.

Аким области Гульшара Абдыкаликова пожелала ему успехов в новой должности.